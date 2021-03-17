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Доллар взлетел после заявлений Байдена 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с 10 марта поднялся до отметки в 74 рубля. Об этом сообщает ТАСС.
Данные торгов на 14.18 мск свидетельствуют, что на фоне заявлений президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине американская валюта выросла на 1,58% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла 74 рублей, отмечает издание.
Байден: Путин заплатит за "вмешательство" в выборы в США
«Рамблер» писал, что в интервью телеканалу ABC Байден заявил о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы в США и пообещал, что президент России за это «заплатит».
Рынки , Видео , Джозеф Байден , Владимир Путин , Московская биржа , телеканал АВС
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