Доллар взлетел после заявлений Байдена 

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с 10 марта поднялся до отметки в 74 рубля. Об этом сообщает ТАСС.

Данные торгов на 14.18 мск свидетельствуют, что на фоне заявлений президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине американская валюта выросла на 1,58% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла 74 рублей, отмечает издание.

«Рамблер» писал, что в интервью телеканалу ABC Байден заявил о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы в США и пообещал, что президент России за это «заплатит».