Баранина подорожала в марте на 2,3%

Потребительские цены в России за период с 10 по 15 марта выросли на 0,1%, следует из данных Росстата

С начала марта рост составил 0,3%, с начала года потребительские цены выросли на 1,8%.

Из продовольственных товаров больше всего за период с 10 по 15 марта подорожала баранина — на 2,3%.

Также выросли цены на говядину (+0,8%), мясные консервы для детского питания (+0,6%), молоко пастеризованное (0,5%), сахар-песок (+0,4%), подсолнечное масло (+0,2%).

Цены на мясо кур в среднем по России выросли на 1,6%. В 16 субъектах РФ рост составил 2,5-7,9%.

Цены на яйца куриные в среднем по стране увеличились на 0,9%, в 10 субъектах яйца подорожали на 2,0-9,8%.

Плодово-овощная продукция стала в среднем дешевле на 0,7%. При этом цены на огурцы снизились на 6,6%, а на помидоры — на 2,1%. В то же время на 3% подорожала морковь, на 2,6% выросли цены на картофель, лук стал дороже на 1,3%, капуста белокочанная — на 1,0%, яблоки — на 0,2%.

Как ранее сообщал «Рамблер», в феврале 2021 года номинальные расходы россиян выросли на 4,5% в годовом выражении, а реальные — упали на 1,3%. Это объясняется инфляцией — граждане покупают меньше, а платят больше.