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ФРС улучшила прогноз по состоянию экономики и безработице США 

Прайм и ещё 1 3 часа назад
ФРС улучшила прогноз по состоянию экономики и безработице США
Фото: © РИА Новости. Вера Голосова
Федеральная резервная система (ФРС) США улучшила прогнозы по ВВП и безработице в США в 2021-2022 году, повысила прогноз по инфляции, сообщается в пресс-релизе регулятора.
Прогноз по росту ВВП США на 2021 год улучшен до 6,5% с декабрьского прогноза роста на 4,2%. На 2022 год прогноз роста ВВП улучшен до 3,3% с уровня предыдущего прогноза в 3,2%.
Кроме того, прогноз по безработице на 2021 год улучшен до 4,5% с уровня декабрьского прогноза в 5%, на 2022 год — до 3,9% с 4,2%.
Прогноз по инфляции на текущий год повышен до 2,4% с 1,8%, на 2022 год — до 2% с 1,9%. Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2021 год повышен до 2,2% с 1,8%, а на 2022 год — до 2% с 1,9%.
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