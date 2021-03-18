Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку 

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Курс рубля в ходе валютных торгов Московской биржи практически не отреагировал на решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б. п.) — до 4,5% годовых, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 13:31 мск, рубль находился на уровне 73,79 рубля за доллар и 87,79 рубля за евро, тогда как до публикации решения ЦБ курс доллара составлял 73,76 рубля а евро — 87,8 рубля.

К 13:50 мск доллар торговался по 73,82 рубля (-0,65%), а евро — по 87,82 рубля (-0,9%).