Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.00
$
74.30
88.50
88.30
Прогноз
22.03 – 29.03
$
73.42
87.66
Индексы и котировки Brent
64.52
–0.06 Золото
1742.88
+0.01 РТС
1488.72
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.03
1.1907
–0.0064
04.03
1.1971
16.03
08.03
22.02

Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку 

ТАСС и ещё 18 18 марта 2021
Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку
Фото: Прайм
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Курс рубля в ходе валютных торгов Московской биржи практически не отреагировал на решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б. п.) — до 4,5% годовых, свидетельствуют данные торговой площадки.
По данным на 13:31 мск, рубль находился на уровне 73,79 рубля за доллар и 87,79 рубля за евро, тогда как до публикации решения ЦБ курс доллара составлял 73,76 рубля а евро — 87,8 рубля.
К 13:50 мск доллар торговался по 73,82 рубля (-0,65%), а евро — по 87,82 рубля (-0,9%).
Совет директоров Банка России на заседании 19 марта принял решение повысить ключевую ставку впервые с декабря 2018 года — на 0,25 п. п., до 4,5% годовых и допустил ее повышение на следующих заседаниях.
Видео дня. Аналитики заявили о подорожании сахара в РФ
ТАСС: последние новости
Рынок акций России завершил неделю снижением Рынок акций России завершил неделю снижением WSJ: Минюст США ведет расследование в отношении Visa по антимонопольным нарушениям WSJ: Минюст США ведет расследование в отношении Visa по антимонопольным нарушениям "Префы" "Татнефти" на Мосбирже растут почти на 3% на корпоративных новостях "Префы" "Татнефти" на Мосбирже растут почти на 3% на корпоративных новостях
Рынки , Московская биржа , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
00:32
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
Экономика
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
00:27
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
Компании
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
01:43
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
Рынки
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение