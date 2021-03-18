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К 60 тыс долларов приблизился курс биткоина

Вероника Полынина
2 часа назад
Биткоин снова приближается к отметке в 60 тысяч долларов за монету, свидетельствуют данные криптобиржи Binance.
К 60 тыс долларов приблизился курс биткоина
Фото: ТАССТАСС
За последние 24 часа первая криптовалюта прибавила более 4 тысяч долларов, подорожав на 7,45%.
До обновления исторического максимума в 61,8 тысячи долларов, который был установлен 13 марта, криптовалюте не хватает менее 4% роста. Капитализация актива вновь превысила отметку в 1,1 трлн долларов.
Аналитики считают, что биткоин имеет хорошие шансы на достижение новых рекордов. Однако есть и психологический момент: когда цена быстро растет, рынок начинает нервничать из-за возможного падения в любой момент. Эта нервозность почти всегда играет не в пользу криптовалюты в краткосрочном периоде.
Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты банка JPMorgan, разослали своим клиентам информацию о том, что биткоин впоследствии может заменить в обращении доллар. Они отметили, что в настоящее время возникла необходимость в замене обесценивающейся американской валюты. В качестве традиционной альтернативы рассматривается золото, с которым, однако, начинает конкурировать криптовалюта.
Например, в прошлом году из трастового фонда было выведено золота на 7 миллиардов долларов, а приход биткоина оценивается на сумму 3 миллиарда долларов, говорится в рассылке. Эксперты допустили, что в будущем биткоин может подорожать до 146 тысяч долларов за единицу криптовалюты.
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