К 60 тыс долларов приблизился курс биткоина

Биткоин снова приближается к отметке в 60 тысяч долларов за монету, свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

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За последние 24 часа первая криптовалюта прибавила более 4 тысяч долларов, подорожав на 7,45%.

До обновления исторического максимума в 61,8 тысячи долларов, который был установлен 13 марта, криптовалюте не хватает менее 4% роста. Капитализация актива вновь превысила отметку в 1,1 трлн долларов.

Аналитики считают, что биткоин имеет хорошие шансы на достижение новых рекордов. Однако есть и психологический момент: когда цена быстро растет, рынок начинает нервничать из-за возможного падения в любой момент. Эта нервозность почти всегда играет не в пользу криптовалюты в краткосрочном периоде.

Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты банка JPMorgan, разослали своим клиентам информацию о том, что биткоин впоследствии может заменить в обращении доллар. Они отметили, что в настоящее время возникла необходимость в замене обесценивающейся американской валюты. В качестве традиционной альтернативы рассматривается золото, с которым, однако, начинает конкурировать криптовалюта.