Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.10
$
74.10
88.32
88.60
Прогноз
22.03 – 29.03
$
72.50
86.49
Индексы и котировки Brent
62.69
–0.84 Золото
1739.07
+0.26 РТС
1493.66
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.03
1.1916
–0.0055
04.03
1.1971
16.03
08.03
22.02

Нефть незначительно дорожает в рамках коррекции 

Прайм 1 час назад
Нефть Brent подорожала до $63,41 за баррель
Фото: ТАСС
Мировые цены на нефть в пятницу утром пытаются коррекционно расти, — инвесторы восстанавливают потери после распродаж четверга, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.32 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,21% — до 63,41 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,2%, до 60,12 доллара за баррель.
В четверг цены на "черное золото" обвалились в среднем на 7% по обеим маркам. При этом нефть марки WTI опускалась ниже 60 долларов за баррель, а Brent — ниже 62 долларов за баррель. Инвесторы обеспокоены перспективами спроса на нефть на фоне приостановки использования вакцины AstraZeneca в ряде европейских стран из-за возможных побочных эффектов.
Аналитики считают, что падение цен также обусловлено перегревом рынка. Об этом говорят, в частности, аналитики Goldman Sachs, которых цитирует агентство Блумберг.
При этом они отметили, что распродажа после масштабного ралли — это "временный откат", дающий возможность для покупок. В ближайшие месяцы эксперты ожидают роста цен, поскольку вакцинация от COVID позволит восстановить мобильность населения, включая рост авиаперелетов, что поддержит спрос на нефть.
Видео дня. Аналитики заявили о подорожании сахара в РФ
Прайм: последние новости
Эксперт рассказала, когда рубль обрушит доллар на 10 процентов Эксперт рассказала, когда рубль обрушит доллар на 10 процентов Аналитик предсказал россиянам ослабление рубля Аналитик предсказал россиянам ослабление рубля Официальный курс евро на пятницу вырос до 88,12 рубля Официальный курс евро на пятницу вырос до 88,12 рубля
Комментарии 1
Рынки , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
00:32
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
Экономика
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
00:27
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
Компании
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
01:43
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
Рынки
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение