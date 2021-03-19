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Стоимость золота вечером перешла к символическому росту 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
Стоимость золота вечером перешла к росту
Фото: © РИА Новости. Илья Питалев
Стоимость золота перешла к символическому росту в пятницу вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.06 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,09%, или на 1,75 доллара, до 1734,25 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,4%, до 26,242 доллара за унцию.
Утром цена на золото столь же вяло снижалась под давлением высокой доходности гособлигаций. Доходность десятилетних US Treasuries достигла максимума с января 2020 года, а теперь перешла к коррекционному снижению, что поддерживает котировки золота.
Но в целом отсутствие ярко выраженной динамики котировок наступило как реакция на подтверждённую накануне неизменность монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая сохранила базовую ставку на предельно низком уровне 0-0,25% годовых.
Кроме того, Федрезерв по-прежнему собирается сохранять её в ближайшие три года, хотя по сравнению с декабрем возросло число тех глав федеральных банков, кто ожидает ее повышения раньше.

"Золото чувствует себя комфортно при стоимости выше 1730 долларов благодаря мягкости (монетарной политики — ред.) ФРС… Учитывая, что ФРС подтвердила свою позицию, согласно которой низкие ставки никуда не денутся, это хорошее предзнаменование для золота", — сказал агентству Market Watch аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga), который отметил, что рост стоимости золота может ограничить рост доходности гособлигаций.

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