Финансист предупредил об опасности покупки долларов

В краткосрочной перспективе не стоит обменивать рубли на доллары тем, для кого эти рубли не являются излишками, а служат для покрытия их текущих расходов и поддержания текущего уровня жизни, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры финансовых рынков РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Марков

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"Курс доллара претерпевает значительные колебания как в целом, так и в последнее время. Поэтому не стоит рассчитывать улучшить свое благосостояние за счет вложений в него своих текущих денежных средств", — отметил эксперт.

Кроме того, даже если будет наблюдаться рост курса доллара, то для большинства граждан и предприятий, не имеющих прямого выхода на биржу, чтобы осуществлять сделки купли-продажи по биржевому курсу, экономический эффект от этого роста может быть "съеден" за счет банковских комиссий и курсов, по которым эти операции могут быть проведены через банк.

То есть в краткосрочной перспективе следует придерживаться правила, что деньги стоит держать в той валюте, в которой ты их тратишь. А для подавляющего большинства россиян такой валютой являются все-таки российские рубли.

Марков обратил внимание, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе в валюту имеет смысл вкладываться, преследуя различные цели.

Во-первых, это конечно заработать на росте курса доллара, так как в более длительной перспективе данная вероятность более велика.

А во-вторых, по мнению финансиста, в валюту стоит вложиться тем, кто рассчитывает совершать зарубежные поездки по мере открытия границ и там эту валюту тратить.