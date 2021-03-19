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Доллар укрепляется на возобновившемся росте доходности гособлигаций США 

Прайм 44 минуты назад
Доллар укрепляется на росте доходности гособлигаций США
Фото: РИА Новости
Курс доллара в пятницу вечером вновь перешел к росту по отношению к евро и иене на возобновившемся увеличении доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.28 мск курс евро к доллару снижался до 1,1879 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1915 доллара, курс доллара к иене рос до 108,9 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,88 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,3%, до 92,14 пункта.
Основную поддержку американской валюте оказывает рост доходности гособлигаций США, который возобновился после небольшого снижения днем. Так, показатель для десятилетних бумаг рос до 1,742% с 1,73% днем ранее. Показатель растет уже четвертый день подряд, а в четверг впервые с конца января 2020 года превысил отметку в 1,7%. Таким образом, вложения в долларовые инструменты становятся доходнее.
Инвесторы также продолжают оценивать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые были опубликованы накануне. Регулятор сохранил базовую ставку на предельно низком уровне 0-0,25% годовых и ожидает, что сохранит её там ещё года три

"Очевидно, что большинство участников рынка считает осторожный подход ФРС оправданным и полагает, что он поддерживает восстановление экономики", — отметила газете Wall Street Journal валютный аналитик Commerzbank Эстер-Мария Райхельт (Esther Maria Reichelt).

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Прайм: последние новости
Доллар ослабевает на фоне снижения доходности гособлигаций США Доллар ослабевает на фоне снижения доходности гособлигаций США Официальный курс евро на пятницу вырос до 88,12 рубля Официальный курс евро на пятницу вырос до 88,12 рубля Рублевые облигации продолжают дешеветь Рублевые облигации продолжают дешеветь
Комментарии
Рынки , ФРС , Wall Street Journal
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