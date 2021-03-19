Китай резко нарастил импорт нефти

Китай сильно увеличил объем импорта нефти из Ирана и Венесуэлы, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.

"Китай резко увеличил импорт нефти из Ирана и Венесуэлы, бросив тем самым вызов двум приоритетам внешней политики (президента США Джозефа — ред.) Байдена и нейтрализовав ключевые дипломатические рычаги, необходимые Вашингтону для возобновления давно зашедших в тупик переговоров (с Ираном — ред.)", — пишет газета.

В частности, по данным аналитической компании Kpler, Китай будет завозить 918 тысяч баррелей нефти в день из Ирана в марте, что станет самым большим объемом импорта нефти с тех пор, как США наложили на Тегеран нефтяное эмбарго.