Экономист Колташов: рубль вряд ли обвалится во второй половине 2021 года

«До второй половины 2021 года еще очень далеко, поэтому пока мы можем говорить о некоторых факторах, которые влияют на рубль. Во-первых, это повышение мировых цен на нефть, зерно, связанное с инфляцией долларовых активов. Эта тенденция надолго, и я бы не спешил с предположением, что цены на нефть и зерно рухнут во второй половине года и тем самым обвалят рубль», — сказал специалист.