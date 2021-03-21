Экономист Колташов: рубль вряд ли обвалится во второй половине 2021 года

Экономисты России высказали две противоположные точки зрения о судьбе рубля во второй половине 2021 года. Глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил, что не видит предпосылок для ослабления нацвалюты. Его цитирует iReactor.
«До второй половины 2021 года еще очень далеко, поэтому пока мы можем говорить о некоторых факторах, которые влияют на рубль. Во-первых, это повышение мировых цен на нефть, зерно, связанное с инфляцией долларовых активов. Эта тенденция надолго, и я бы не спешил с предположением, что цены на нефть и зерно рухнут во второй половине года и тем самым обвалят рубль», — сказал специалист.
По его словам, в марте 2020 года девальвация рубля произошла из-за падения мировых цен на нефть. Сейчас другая ситуация: на рост цен влияет американская эмиссия.
Ранее предположения об ослаблении рубля во втором полугодии высказал аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев. Он считает, что российская валюта начнет сдавать позиции уже во втором полугодии. Причиной станет увеличение выплат по внешнему долгу и дивидендов из-за рубежа.
Между тем, как сообщал «Рамблер», россиян, купивших доллары, призвали смириться с убытками.