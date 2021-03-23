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Рубль дешевеет на фоне снижения стоимости нефти

Праймиещё 42
41 минуту назад
Рубль утром немного снижается к доллару и евро на фоне падения рынка нефти, следует из данных Московской биржи.
Рубль просел на фоне снижения стоимости нефти
Фото: ТАССТАСС
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск повышался на 9 копеек — до 75,03 рубля, курс евро тоже на 9 копеек, до 89,51 рубля.
Стоимость нефти марки Brent с утра теряет 0,8% — до 64,1 доллара за баррель.
Рынки,Московская биржа,
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