Пока проценты увеличили только малые региональные банки — «Хлынов», Алмазэргиэнбанк
, Камчатпрофитбанк, Трансстройбанк
и «Кубань Кредит». Однако пересмотреть предложения готовы и крупнейшие банки страны. Не исключают повышения процентов в РНКБ
, ВТБ
, Абсолют Банке
, «Открытии», МТС Банке
, Совкомбанке
, «Русском Стандарте» и Альфа-банк
. По оценкам представителей Абсолют Банка, на рынке ставки по кредитам и депозитам вырастут на 0,25—0,5%, тогда как в «Открытии» уверены, что с учетом вероятного дальнейшего повышения ключевой, вполне возможен рост ставок по депозитам на 0,5—1 п. п.