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Российские банки начали повышать проценты по кредитам и вкладам

Ura.Ruиещё 2
2 часа назад
Банки начали поднимать проценты по кредитам и вкладам вслед за увеличением ключевой ставки ЦБ. Об этом сообщает финансовый маркетплейс «Сравни.ру».
«После изменения ключевой ставки регулятором в ряде банков пересмотрели условия на кредитные продукты в сторону увеличения в диапазоне от 0,2% до 0,7%», — передают «Известия».
Пока проценты увеличили только малые региональные банки — «Хлынов», Алмазэргиэнбанк, Камчатпрофитбанк, Трансстройбанк и «Кубань Кредит». Однако пересмотреть предложения готовы и крупнейшие банки страны. Не исключают повышения процентов в РНКБ, ВТБ, Абсолют Банке, «Открытии», МТС Банке, Совкомбанке, «Русском Стандарте» и Альфа-банк. По оценкам представителей Абсолют Банка, на рынке ставки по кредитам и депозитам вырастут на 0,25—0,5%, тогда как в «Открытии» уверены, что с учетом вероятного дальнейшего повышения ключевой, вполне возможен рост ставок по депозитам на 0,5—1 п. п.
22 марта Центробанк России повысил ключевую ставку с 4,25% до 4,5%. Регулятор сделал это впервые с конца 2018 года. Это объяснили тем, что темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше их прогноза. В регуляторе уточнили, что восстановление внутреннего спроса становится устойчивее и происходит быстрее, чем прогнозировалось. При этом рост ключевой ставки может продолжиться, заверили в Банке России.
Рынки,Трансстройбанк,Алмазэргиэнбанк,Абсолют Банк,Совкомбанк,Альфа-банк,Российский национальный коммерческий банк,Банк ВТБ,МТС-Банк,Центральный банк России,газета "Известия",
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