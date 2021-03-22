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Биткоин на биржах Турции подскочил к $100 тысячам на фоне обвала лиры

Прайм
2 часа назад
Падение национальцой валюты Турции подтолкнула на местных одноранговых биржах стоимость биткоина к отметке в сто тысяч долларв.
Биткоин на биржах Турции подскочил к $100 тысячам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как следует из данных LocalBitcoins.com, самая популярная в мире криптовалюта торгуется в отметке $94 тысячи за монету.
Максимальная цена покупки биткоина на середину дня составляла 752,4 тысячи турецких лир. По актуальному курсу это равно $94 тысячам.
В то же время, как пишет РБК со ссылкой на данные Coingecko, биткоин на 13:20 по московскому времени составляет $58 тысяч.
Напомним, что в понедельник, 22 марта, курс национальной валюты Турции обваливался на 18%. Это произошло на новостях об увольнении главы Центрального банка республики.
Рынки,Центральный банк России,РБК,
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