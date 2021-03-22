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Эксперт назвала способ снизить зависимость от SWIFT

Вероника Полынина
1 час назад
Использование цифровых валют центральных банков (CBDC) разных стран позволит снизить зависимость от международной платежной системы SWIFT, считает руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» Центра стратегических разработок (ЦСР) Наталья Сафина.
Эксперт назвала способ снизить зависимость от SWIFT
Фото: ReutersReuters
«С развитием цифровых валют центральных банков разных стран потребность в системе SWIFT может существенно снизиться», - заявила она агентству «Прайм».
Она отметила, что инфраструктура центробанков сделает цифровую валюту доступной для коммерческих банков в круглосуточном режиме, а стоимость переводов, в том числе трансграничных, будет значительно ниже.
В настоящее время над национальными цифровыми валютами работают более 50 стран мира. В ближайшие 5-7 лет будет решаться вопрос их прямой интеграции.
Также, по словам Натальи Сафиной, в долгосрочной перспективе в международной торговле будет увеличиваться роль децентрализованных криптовалют.
Она упомянула аналитику Citigroup, в которой говорится, что ориентация на глобальный охват и нейтралитет может сделать криптовалюты, в частности, биткоин, валютой международной торговли.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава МИД России Сергей Лавров призвал отойти от использования контролируемых Западом международных платежных систем, а также рассчитываться в национальных валютах и мировых валютах, альтернативных доллару США.
Рынки,Сергей Лавров,МИД,
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