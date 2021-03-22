Эксперт назвала способ снизить зависимость от SWIFT

Использование цифровых валют центральных банков (CBDC) разных стран позволит снизить зависимость от международной платежной системы SWIFT, считает руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» Центра стратегических разработок (ЦСР) Наталья Сафина.

Фото: Reuters Reuters

«С развитием цифровых валют центральных банков разных стран потребность в системе SWIFT может существенно снизиться», - заявила она агентству «Прайм».

Она отметила, что инфраструктура центробанков сделает цифровую валюту доступной для коммерческих банков в круглосуточном режиме, а стоимость переводов, в том числе трансграничных, будет значительно ниже.

В настоящее время над национальными цифровыми валютами работают более 50 стран мира. В ближайшие 5-7 лет будет решаться вопрос их прямой интеграции.

Также, по словам Натальи Сафиной, в долгосрочной перспективе в международной торговле будет увеличиваться роль децентрализованных криптовалют.

Она упомянула аналитику Citigroup, в которой говорится, что ориентация на глобальный охват и нейтралитет может сделать криптовалюты, в частности, биткоин, валютой международной торговли.