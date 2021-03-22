Индекс Мосбиржи вырос за счёт снижения курса рубля

Российский рынок акций закрыл торги разнонаправленно по основным индексам — за счёт укрепления рубля индекс Мосбиржи умеренно вырос, следует из динамики торгов.

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Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понедельника увеличился на 0,4%, до 3489,07 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,44%, до 1467,62 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.19 мск растёт на 71 копейку, до 74,83 рубля, курс евро — на 1,16 рубля, до 89,38 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается при этом на символические 0,05%, до 64,5 доллара за баррель.

"Сложным был сегодня внешний фон. С одной стороны, несколько стабилизировался уровень доходности 10-летних UST. Рост импорта нефти в КНР на 4,1% в годовом сопоставлении, зафиксированный в январе-феврале, поддержал котировки "черного золота". С другой стороны, те же цены на нефть и фондовые рынки оказались под давлением после обвала турецкой лиры. Еще один серьезный негативный фактор – третья волна пандемии, потенциально угрожающая новыми карантинными ограничениями в Европе", — отмечает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции MD Medical Group (сеть клиник "Мать и дитя") подорожали на 3,73% после публикации отчётности за прошлый год.

"Динамика MD Medical Group на уровне прибыли и EBITDA продемонстрировала опережающие темпы по сравнению с выручкой, что мы расцениваем крайне позитивно. С учетом промежуточных выплат за первое полугодие в размере 9,8 рубля на акцию совокупные дивиденды составят 28,8 рубля на акцию. То есть, всего на выплаты акционерам компания направит 50% от чистой прибыли по МСФО. У нас есть актуальная инвестиционная идея по акциям MDMG в статусе "держать", — рекомендует Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

Также в лидерах роста сегодня оказались расписки TCS (+2,97%), акции ПИКа (+2,85%), бумаги Сбербанка (префы подорожали на 1,39%, обыкновенные акции – на 1,48%) и акции "Детского мира" (+1,31%).

В лидерах снижения котировок – акции компании "Сафмар Финансовые инвестиции" (-3,44%), расписки X5 (-2,83%), обыкновенные акции "Селигдара" (-2,09%), акции ЛСР (-2,02%), "Газпрома" (-1,95%), ТМК (-1,94%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,72%) и акции ММК (-1,65%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показывали единой динамики. Рублевый индикатор остается выше поддержки 3450 пунктов, в то время как долларовый уже подает сигналы к развитию краткосрочного снижения и преодолел уровень 1475 пунктов в связи с ослаблением рубля. Не исключено, что вскоре аналогичный сигнал подаст и индекс Мосбиржи. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3410-3530 пунктов", — говорит Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

В текущих условиях в ближайшие торговые сессии трудно ожидать внятного тренда, считает Бахтин.