Индекс Мосбиржи вырос за счёт снижения курса рубля

"Сложным был сегодня внешний фон. С одной стороны, несколько стабилизировался уровень доходности 10-летних UST. Рост импорта нефти в КНР на 4,1% в годовом сопоставлении, зафиксированный в январе-феврале, поддержал котировки "черного золота". С другой стороны, те же цены на нефть и фондовые рынки оказались под давлением после обвала турецкой лиры. Еще один серьезный негативный фактор – третья волна пандемии, потенциально угрожающая новыми карантинными ограничениями в Европе", — отмечает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".
"Динамика MD Medical Group на уровне прибыли и EBITDA продемонстрировала опережающие темпы по сравнению с выручкой, что мы расцениваем крайне позитивно. С учетом промежуточных выплат за первое полугодие в размере 9,8 рубля на акцию совокупные дивиденды составят 28,8 рубля на акцию. То есть, всего на выплаты акционерам компания направит 50% от чистой прибыли по МСФО. У нас есть актуальная инвестиционная идея по акциям MDMG в статусе "держать", — рекомендует Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".
"Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показывали единой динамики. Рублевый индикатор остается выше поддержки 3450 пунктов, в то время как долларовый уже подает сигналы к развитию краткосрочного снижения и преодолел уровень 1475 пунктов в связи с ослаблением рубля. Не исключено, что вскоре аналогичный сигнал подаст и индекс Мосбиржи. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3410-3530 пунктов", — говорит Елена Кожухова из компании "Велес капитал".
"Во вторник инвесторы продолжат держать в фокусе внимания вирусные риски в Европе, доходности гособлигаций США, ситуацию с турецкой лирой, геополитические коллизии, сырьевые цены и ключевые макроданные. Из важной завтрашней статистики отметим данные по продажам новостроек в США в феврале. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на вторник – 3470-3570 пунктов", — заключает он.