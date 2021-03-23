Фондовые индексы США закрылись ростом

Фондовые индексы США в понедельник закрылись ростом. Nasdaq Composite прибавил 162,31 пункта, или 1,2%, поднявшись до 13377,54 и отыграв часть позиций, потерянных на прошлой неделе. S&P 500 вырос на 27,49 пункта, или на 0,7%, до 3940,59, а Dow Jones Industrial Average – на 103,23, или 0,3%, до 32731,20.

Фото: © РИА Новости. Наталья Селиверстова © РИА Новости. Наталья Селиверстова

Инвесторы продолжают внимательно следить за рынком облигаций, где на прошлой неделе наблюдалось падение цен на американские бумаги. В понедельник 10-летние казначейские облигации частично восстановились, их доходность опустилась с 1,729% до 1,682%.

Доходность гособлигаций росла семь недель подряд, оказывая давление на те сегменты фондового рынка, которые выигрывали от сохранявшихся несколько лет низких процентных ставок. В частности, от увеличения долгосрочной стоимости заимствований пострадали акции технологических компаний.

Многие инвесторы ожидают дальнейшего повышения доходности гособлигаций на фоне ускорения темпов роста экономики, что бросит вызов технологическому сектору, который в 2020 году был одним из двигателей фондового рынка.

"Сейчас потенциал роста доходности американских бондов перевешивает потенциал ее снижения", – полагает Эдвард Смит, аналитический директор по распределению активов в Rathbone Investment Management. По его словам, акции, принесшие исключительную доходность в прошлом году, вряд ли теперь смогут продемонстрировать такие результаты.

Это не значит, что инвесторам нужно отказаться от акций технологических фирм, говорит Смит. По его словам, бумаги Apple Microsoft и Facebook в некоторые дни роста доходности гособлигаций доказали свою устойчивость. При этом фондовым управляющим следует проявить осторожность в отношении сегментов рынка с завышенными оценками, в частности акций производителей электромобилей, считает Смит.

Инвесторы также внимательно наблюдают за ФРС , чтобы понять, отреагирует ли она на рост доходности гособлигаций. ФРС пока заявляет, что она не обеспокоена этим обстоятельством.

Согласно данным, опубликованным в понедельник Национальной ассоциацией риелторов (NAR), продажи на вторичном рынке жилья США в феврале упали на 6,6% по сравнению с предыдущим месяцем на фоне дефицита предложения и сильных морозов, охвативших ряд регионов страны. Экономисты ожидали, что продажи снизятся на 2,8%.

По сравнению с февралем предыдущего года продажи выросли на 9,1%. В 2020 году на рынке жилья наблюдался бум, что было обусловлено исторически низкими процентными ставками, а также стремлением американцев приобретать более просторное жилье для удаленной работы в условиях пандемии коронавируса.

Турецкая лира в понедельник упала более чем на 7% до 7,78 за доллар после неожиданной смены управляющего центробанком в конце прошлой недели. Турецкий фондовый рынок на этих новостях тоже рухнул. Индекс Borsa Istanbul 100 потерял 9,8%.

Падение лиры может усилить беспокойство инвесторов насчет активов на развивающихся рынках, полагает Джейн Фоули, директор Rabobank по валютной стратегии. Она отмечает, что вкупе с опасениями насчет траектории движения доходности американских гособлигаций падение турецкой валюты означает, что на финансовых рынках "еще есть много пространства для волатильных торговых условий".