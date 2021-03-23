Российские индексы снизились в начале торгов

«Индекс Мосбиржи может остаться торговаться в боковом тренде. Участники рынка ожидают новых санкций от США, поэтому факторов для роста на сегодня нет. Поддержка находится на 3 463 пунктах. Если покупатели акций, входящих в индекс, без боя сдадут уровень 3 448, то продажи увеличатся. В этом случае к концу недели мы увидим падение индекса Мосбиржи до 3 390», — написал перед началом торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.
«Но пока поводов для масштабных распродаж не видно, российские акции в целом смотрятся довольно сильно», — считает он.