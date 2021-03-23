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Российские индексы снижаются в начале торгов

Банки.ру
1 час назад
Фондовые торги в РФ открылись в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.
Российские индексы снизились в начале торгов
Фото: ТАССТАСС
На 10:14 мск индекс Мосбиржи потерял 0,61% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 467,73 пункта. Индекс РТС просел на 1,01% — до отметки 1 452,73.
Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов указывает на умеренно негативные настроения на мировых рынках на утро вторника, в том числе под давлением находятся цены на нефть и промышленные металлы. «Сегодня на российском рынке акций вновь могут активизироваться продавцы», — прогнозирует он в этой связи.
«Индекс Мосбиржи может остаться торговаться в боковом тренде. Участники рынка ожидают новых санкций от США, поэтому факторов для роста на сегодня нет. Поддержка находится на 3 463 пунктах. Если покупатели акций, входящих в индекс, без боя сдадут уровень 3 448, то продажи увеличатся. В этом случае к концу недели мы увидим падение индекса Мосбиржи до 3 390», — написал перед началом торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.
«Сегодня американские фьючерсы снижаются на четверть процента, на процент упала и нефть, что сулит негативное открытие российского рынка», — спрогнозировал главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.
«Но пока поводов для масштабных распродаж не видно, российские акции в целом смотрятся довольно сильно», — считает он.
Рынки,Евгений Локтюхов,Владислав Антонов,Алексей Антонов,Промсвязьбанк,Московская биржа,
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