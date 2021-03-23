Курс евро пробил психологическую отметку

Утром на открытии торгов на Мосбирже евро увеличился по отношению к рублю на 0,25 копейки до 89,425 рубля по сравнению с уровнем закрытия вчерашних торгов, а доллар — на 0,04 рубля до 74,98 рубля.

Неделю назад доллар опускался до минимума с декабря (72,9 рубля), а евро — до минимума с августа (86,97 рубля). Тогда эксперты высказывали мнение, что предпосылок для ослабления американской и европейской валют по отношению к российской мало, потому что до конца текущего квартала экспортеры будут продавать валюту.