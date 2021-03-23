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Курс евро пробил психологическую отметку

Артём Кульша
1 час назад
Курс евро превысил 90 рублей. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе торгов на Московской бирже курс европейской валюты впервые с 1 марта преодолел отметку в 90 рублей.
Утром на открытии торгов на Мосбирже евро увеличился по отношению к рублю на 0,25 копейки до 89,425 рубля по сравнению с уровнем закрытия вчерашних торгов, а доллар — на 0,04 рубля до 74,98 рубля.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Центральный банк России установил на сегодня курс евро в размере 88,6573 рубля, а доллара — 74,6085 рубля.
Вчера аналитики компании Morgan Stanley спрогнозировали, что в течение ближайших недель турецкая лира может приблизиться к историческому минимуму по отношению к доллару или даже преодолеть его, а наиболее сильное вторичное негативное влияние это окажет на рубль и южноафриканский рэнд — валюты, которые больше других коррелируют с лирой во время ее экстремальных движений.
Неделю назад доллар опускался до минимума с декабря (72,9 рубля), а евро — до минимума с августа (86,97 рубля). Тогда эксперты высказывали мнение, что предпосылок для ослабления американской и европейской валют по отношению к российской мало, потому что до конца текущего квартала экспортеры будут продавать валюту.
Рынки,Видео,Морган Стэнли Банк,Московская биржа,Центральный банк России,
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