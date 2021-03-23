Рубль резко снизился из-за продаж российских госбумаг

Курс рубля рискует выйти вниз из коридора, в котором он колебался несколько недель, оценивают опрошенные РИА Новости эксперты. Доллар тестирует уровень сопротивления росту 76 рублей, евро уже дороже 90 рублей.

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Провал ценового индекса российских гособлигаций к минимумам с марта 2020 года сигнализирует о выходе инвесторов из рублевых активов и уходе в инвалюту. Тогда случился коллапс на рынке нефти из-за неспособности ОПЕК+ договорится о квотах на добычу с 1 апреля 2020 года.

Вторая волна ощутимого падения рынка нефти, снижение фондовых индексов и фьючерсов, а также ослабление "развивающихся валют" поддерживают давление на рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.30 мск рос на 1,12 рубля до 76,06 рубля, курс евро — на 91 копейку, до 90,33 рубля, следует из данных Московской биржи . Ранее во вторник доллар поднимался до 76,34 рубля (максимума с 3 февраля), евро — до 90,78 рубля (максимума с 1 марта).

РУБЛЬ ПОД КОМПЛЕКСНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта ощутимо падает вечером против доллара и евро, которые обновляют максимумы выше 76 рублей и 90 рублей, соответственно.

Основным фактором такого ослабления рубля является сокращение нерезидентами позиций в ОФЗ, считает Георгий Ващенко из ИК "Фридом финанс".

На таком фоне Минфин России отменил намеченные на 24 марта аукционы по размещению облигаций федерального займа – "в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках".

"Дополнительным фактором ослабления рубля сегодня стала и коррекция вниз цены на нефть. Она довольно стремительная, и есть опасения, что повторится снижение, которое наблюдалось на прошлой неделе", — добавляет Ващенко.

Стоимость барреля сорта Brent теряет сейчас 3,4%, до 62,4 доллара за баррель сорта Brent и уже опускалась во вторник до 61,42 доллара – к минимуму с 12 февраля. "Нефтяные медведи" разыгрывают "коронавирусную карту".

Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам обсуждения с главами федеральных земель дальнейших шагов в ситуации с коронавирусом объявила о продлении карантина в Германии до 18 апреля, при этом ограничения усилят в пасхальный период — с 1 по 5 апреля. Ранее дополнительные ограничения на четыре недели были введены в 16 департаментах Франции.

Джерома Пауэлла. Большинство "развивающихся валют" и фондовых рынков преимущественно снижаются на фоне ослабления аппетита к риску и в ожидании выступлений перед финансовым комитетом палаты представителей конгресса США главы ФРС

Поддержкой рублю может выступить только налоговый период: предстоящие платежи составляют 2,654 триллиона рублей, отмечает Роман Наумов из "БКС Мир инвестиций". "Однако экспортёров на рынке не видно, хотя основные платежи начинаются послезавтра, по всей видимости они ожидают более высокого курса доллара", — добавляет он.

Пока же доллар и евро прибавляют к рублю 1-1,5%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,75 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Значительного потенциала ослабления рубля в среднесрочном периоде пока нет, считает Ващенко. "Однако, если цена Brent опустится ниже психологической отметки 60 долларов за баррель, то доллар закрепится выше 76 рублей. В этом случае, ближайшим сопротивлением его росту станет отметка 79 рублей за доллар", — оценивает он.

Доллар преодолел область сопротивления 74,84–75,08 рубля и оказался недалеко от более серьезного технического препятствия 76,5–76,7 рубля, оценивает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"После данного импульса курсы существенно скорректировались вниз. Тем не менее мы еще увидим атаку долларовых "быков", пока доллар не застрянет под промежуточной поддержкой 76,23 рубля", — добавил он.

"При президенте США Дональде Трампе давление на Китай осуществлялось исключительно по экономическим направлениям и воспринималось Пекином относительно спокойно в рациональном ключе. Текущий этап конфронтации с США по политическим вопросам вызывает явное раздражение китайских властей и может спровоцировать иррациональные ответные шаги, что негативно скажется на глобальном восприятии риска и соответственно – на курсе рубля", — оценивает он.