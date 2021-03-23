Российский рынок акций вырос на фоне подорожания нефти

Российский рынок акций вырос по основным индексам на фоне подорожания нефти марки Brent почти на 5% и стабилизации курса рубля к доллару, следует из данных торгов.

Фото: Московская биржа Московская биржа

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,52%, до 3485,33 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,11%, до 1437,18 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.58 мск рос на 7 копеек, до 76,46 рубля, курс евро снижался на 1 копейку, до 90,46 рубля.