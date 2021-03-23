Аналитики назвали три причины обвала рубля

Для рубля наступило тревожное время, пишет «Московский комсомолец».

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За последнюю неделю рубль потерял более 2,5 рублей к доллару и почти три – к евро. Официальный курс ЦБ РФ на среду для доллара - 75,36 рублей, для евро - 89,77 рублей.

Очередное падение рубля объясняется обострившейся геополитической обстановкой, снижением цен на нефть и неопределенностью в мировой экономике.

Так, на прошлой неделе президент США Джо Байден сделал несколько резких высказываний в адрес своего российского коллеги Владимира Путина . Кроме того, в США снова заговорили о санкциях. По информации СМИ, администрация Байдена обсуждает два жестких варианта: заморозка американских активов российских граждан или запрет на покупку иностранными инвесторами российского госдолга.

Цены на нефть из-за сохраняющейся неопределенности в мировой экономике также серьезно просели. В середине марта баррель Brent достигал 70 долларов, а сейчас стоит 62 доллара.

Те же причины заставляют инвесторов переключаться с рисковых активов развивающихся стран к более надежным: американскому доллару, золоту и ценным бумагам США.

Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев считает, что в случае новых санкций курс доллара может подскочить до 78-80 рублей, но продержится на этом уровне недолго и сползет до 75 рублей.

Без санкций доллар в весенние месяцы будет стоить в районе 72 рублей, а летом, если откроют границы, поднимется до 75 рублей.