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Обвал рубля: аналитики назвали три причины

Вероника Полынина
2 часа назад
Для рубля наступило тревожное время, пишет «Московский комсомолец».
Аналитики назвали три причины обвала рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости
За последнюю неделю рубль потерял более 2,5 рублей к доллару и почти три – к евро. Официальный курс ЦБ РФ на среду для доллара - 75,36 рублей, для евро - 89,77 рублей.
Очередное падение рубля объясняется обострившейся геополитической обстановкой, снижением цен на нефть и неопределенностью в мировой экономике.
Так, на прошлой неделе президент США Джо Байден сделал несколько резких высказываний в адрес своего российского коллеги Владимира Путина. Кроме того, в США снова заговорили о санкциях. По информации СМИ, администрация Байдена обсуждает два жестких варианта: заморозка американских активов российских граждан или запрет на покупку иностранными инвесторами российского госдолга.
Цены на нефть из-за сохраняющейся неопределенности в мировой экономике также серьезно просели. В середине марта баррель Brent достигал 70 долларов, а сейчас стоит 62 доллара.
Те же причины заставляют инвесторов переключаться с рисковых активов развивающихся стран к более надежным: американскому доллару, золоту и ценным бумагам США.
Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев считает, что в случае новых санкций курс доллара может подскочить до 78-80 рублей, но продержится на этом уровне недолго и сползет до 75 рублей.
Без санкций доллар в весенние месяцы будет стоить в районе 72 рублей, а летом, если откроют границы, поднимется до 75 рублей.
Как сообщал «Рамблер», в среду в ходе торгов на Московской бирже курс европейской валюты впервые с 1 марта преодолел отметку в 90 рублей, а доллар – в 76 рублей.
Рынки,Джозеф Байден,Владимир Путин,Московская биржа,Центральный банк России,Московский комсомолец,
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