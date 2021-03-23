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Цена нефти Brent опустилась ниже $61

RT на русском
2 часа назад
Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель впервые с 11 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена нефти Brent опустилась ниже $61
Фото: ReutersReuters
По данным на 20:45 мск, цена майских фьючерсов Brent падала на 6,25% до $60,58.
Цена майских фьючерсов на WTI падала на 6,74% — до $57,41 за баррель, сообщает РИА Новости.
18 марта цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 9% и опустилась ниже $62 за баррель, до $61,45.
Рынки,РИА Новости,
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