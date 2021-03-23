В НАТО признали отсутствие единой позиции по "Севпотоку - 2"

По словам Столтенберга, альянс пока не выработал единой позиции по «Северному потоку – 2», но выступает за усиление своей энергетической безопасности путем диверсификации источников поставок энергоресурсов.

Как сообщал «Рамблер», «Северный поток - 2» - трубопровод из российского Выборга до немецкого Грайфсвальда. Он проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства - Украину, Белоруссию и Польшу. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока» составляет 55 миллиардов кубических метров газа. К настоящему времени из 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы.