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В НАТО признали отсутствие единой позиции по "Северному потоку - 2"

Вероника Полынина
1 час назад
У стран-членов НАТО нет единой позиции по проекту «Северный поток – 2». Об этом, как передает РИА «Новости», заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
В НАТО признали отсутствие единой позиции по "Севпотоку - 2"
Фото: ReutersReuters
«Есть разные позиции у союзников по НАТО в отношении проекта "Северный поток 2". Не только США, но и некоторые другие союзники настроены критически, но есть и союзники с противоположной позицией», - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседаний Совета НАТО на уровне глав МИД.
По словам Столтенберга, альянс пока не выработал единой позиции по «Северному потоку – 2», но выступает за усиление своей энергетической безопасности путем диверсификации источников поставок энергоресурсов.
Как сообщал «Рамблер», «Северный поток - 2» - трубопровод из российского Выборга до немецкого Грайфсвальда. Он проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства - Украину, Белоруссию и Польшу. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока» составляет 55 миллиардов кубических метров газа. К настоящему времени из 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы.
Рынки,Йенс Столтенберг,НАТО,МИД,
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