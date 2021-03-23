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Рубль ощутимо падает на фоне обвала нефти почти до 60 долларов

Прайм
38 минут назад
Курс рубля ощутимо падает: доллар и евро закрепляются выше 76 рублей и 90 рублей, соответственно.
Рубль ощутимо упал под давлением нефтяных котировок
Фото: ReutersReuters
Провал ценового индекса российских гособлигаций к минимумам с марта 2020 года сигнализирует о выходе инвесторов из рублевых активов и уходе в инвалюту.
Вторая волна ощутимого падения рынка нефти в район 60 долларов за баррель, снижение фондовых индексов, а также ослабление "развивающихся валют" поддерживают давление на рубль.
Курс доллара расчетами "завтра" на 22.00 мск рос на 1,39 рубля до 76,33 рубля, курс евро — на 1,05 рубля, до 90,48 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник доллар поднимался до 76,35 рубля (максимума с 29 января), евро — до 90,78 рубля (максимума с 1 марта).

РУБЛЬ ПОД ОЩУТИМЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта во вторник попала под ощутимое давление и падает вечером против доллара и евро, которые закрепляются выше 76 рублей и 90 рублей, соответственно.
Основным фактором такого ослабления рубля является сокращение нерезидентами позиций в ОФЗ и выход в инвалюту, считают эксперты.
На таком фоне Минфин России впервые с августа прошлого года отменил намеченные на 24 марта аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) – "в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках".
Внешним негативом стало ослабление у инвесторов на мировых рынках аппетита к риску. Так, западные рынки в основном снижаются вечером, отыгрывая ухудшение ситуации вокруг коронавируса в Европе. Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам обсуждения с главами федеральных земель дальнейших шагов в ситуации с коронавирусом объявила о продлении карантина в Германии до 18 апреля, при этом ограничения усилят в пасхальный период — с 1 по 5 апреля. Ранее дополнительные ограничения на четыре недели были введены в 16 департаментах Франции.
Нефтяные цены падают сейчас на 6,2%, до 60,6 доллара за баррель сорта Brent, также отыгрывая коронавирусные риски.
Большинство "развивающихся валют" и фондовых рынков преимущественно снижаются, поддерживая негативный фон для курса рубля.
В итоге, доллар и евро прибавляют к рублю 1,1-1,8%. Рублевая цена нефти упала до уровня 4,6 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Текущее ослабление российской валюты вызвано как общерыночными причинами, так и активизацией специфических рисков для РФ в геополитической плоскости, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
"В глобальном разрезе спрос на рисковые активы, в том числе на валюты развивающихся стран и на нефть испытывает давление со стороны формирования третьей волны пандемии коронавируса вкупе с низкими темпами вакцинации населения в Европе. Также сказывается обвал турецкой лиры. Еще одним сильным триггером рублевого ослабления в текущей ситуации выступает рост напряженности в геополитической сфере: рынок ждет конкретики по анонсированным ранее санкционным инициативам США. По нашим оценкам, в середине недели курс доллара будет формироваться в пределах 75,3-76,5 рубля", — оценил он.
Началось тестирование долларом области 76–76,50 рубля на фоне дальнейшего укрепления доллара и продолжения коррекции цен на нефть вплоть до 60 долларов за баррель, отмечает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".
"Давления добавляют продажа активов развивающихся рынков на фоне турецкой ситуации. Но даже с учетом всех выше упомянутых факторов доллар дороже 76,5 рубля, на наш взгляд, выглядит неустойчиво", — добавляет он.
Рынки,Александр Бахтин,Ангела Меркель,Открытие Брокер,Московская биржа,Минфин,
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