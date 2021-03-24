Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Цены на нефть коррекционно растут после обвала вторника

Праймиещё 4
5 часов назад
Мировые цены на нефть в среду незначительно растут в рамках коррекции после обвала на 6% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
Цены на нефть выросли после обвала во вторник
Фото: ТАССТАСС
По состоянию на 7.54 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,15% — до 60,88 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 0,17%, до 57,86 доллара за баррель.
Резкое снижение котировок во вторник было спровоцировано опасениями инвесторов за спрос в Европе на фоне введения дополнительных ограничений в Германии и Франции из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
В то же время, несмотря на обвал, аналитики оптимистично оценивают долгосрочные перспективы спроса на сырье.
"Цены на нефть претерпели сильную коррекцию из-за краткосрочных перспектив спроса, однако долгосрочные ожидания роста потребления по-прежнему в силе", — прокомментировал агентству Блумберг старший аналитик по сырьевым товарам VI Investment Уилл Сунгчил Юн (Will Sungchil Yun).
Рост котировок сдерживают данные Американского института нефти (API) об увеличении запасов сырья в США. Согласно данным API, за неделю по 19 марта коммерческие запасы нефти в стране выросли почти на 3 миллиона баррелей. Таким образом, это может быть четвертая неделя роста запасов. При этом в конце февраля темпы роста были рекордными. Официальные данные минэнерго США по запасам в стране будут опубликованы позднее в среду.
Рынки,Минэнерго,Bloomberg,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители