Биткоин подорожал более чем на 3% на твите Маска

Investing.com — Стоимость биткоина выросла более чем на 3% после твита основателя Tesla (NASDAQ:TSLA) Илона Маска. Он заявил, что теперь электрокары компании можно приобретить за цифровую валюту.
По данным на 16:16 МСК, биткоин торговался по $56 914, прибавляя в цене 3,29%.
О том, что Tesla начала принимать к оплате биткоин, Маск сообщил ранее в среду. Оплата будет производиться из биткоин-кошелька клиента: он может отсканировать специальный QR-код или самостоятельно ввести биткоин-адрес и точную сумму платежа.
Ранее в феврале Tesla объявила, что купила биткоины на $1,5 млрд. По словам самого Маска, «биткоин — почти такая же чушь, как бумажные деньги. И ключевое слово здесь — «почти».