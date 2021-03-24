Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Биткоин подорожал более чем на 3% на твите Маска

Investing.com Россияиещё 5
2 часа назад
Investing.com — Стоимость биткоина выросла более чем на 3% после твита основателя Tesla (NASDAQ:TSLA) Илона Маска. Он заявил, что теперь электрокары компании можно приобретить за цифровую валюту.
Биткоин подорожал более чем на 3% на твите Маска
Фото: ReutersReuters
По данным на 16:16 МСК, биткоин торговался по $56 914, прибавляя в цене 3,29%.
О том, что Tesla начала принимать к оплате биткоин, Маск сообщил ранее в среду. Оплата будет производиться из биткоин-кошелька клиента: он может отсканировать специальный QR-код или самостоятельно ввести биткоин-адрес и точную сумму платежа.
Ранее в феврале Tesla объявила, что купила биткоины на $1,5 млрд. По словам самого Маска, «биткоин — почти такая же чушь, как бумажные деньги. И ключевое слово здесь — «почти».
Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители