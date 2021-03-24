Биткоин подорожал более чем на 3% на твите Маска

Investing.com — Стоимость биткоина выросла более чем на 3% после твита основателя Tesla (NASDAQ:TSLA) Илона Маска. Он заявил, что теперь электрокары компании можно приобретить за цифровую валюту.

Фото: Reuters Reuters

По данным на 16:16 МСК, биткоин торговался по $56 914, прибавляя в цене 3,29%.

О том, что Tesla начала принимать к оплате биткоин, Маск сообщил ранее в среду. Оплата будет производиться из биткоин-кошелька клиента: он может отсканировать специальный QR-код или самостоятельно ввести биткоин-адрес и точную сумму платежа.