Эксперты объяснили рост курса евро

«Курс валюты одной по отношению к другой формируется общим состоянием экономики одной и другой страны. Мы видим, что радикальных изменений ни в российской экономике, ни в американской экономике, ни в совокупности европейских экономик не происходит», - заявил он в комментарии RT.
«Слабость рубля — это его нормальное состояние, чудес тут пока ждать не стоит. Никакой трагедии нет, со слабым рублем экономика выйдет быстрее из рецессии. Высокая волатильность пройдет. Хорошая конъюнктура рынка и отсутствие стрессов в политике позволят рублю значительно укрепиться», - сказала Бодрова РИА ФАН.