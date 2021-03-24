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Эксперты объяснили рост курса евро

Вероника Полынина
1 час назад
Колебания рубля происходят под влияние конъюнктурных факторов, серьезных предпосылок для значительного роста доллара и евро к рублю нет, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Эксперты объяснили рост курса евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Курс валюты одной по отношению к другой формируется общим состоянием экономики одной и другой страны. Мы видим, что радикальных изменений ни в российской экономике, ни в американской экономике, ни в совокупности европейских экономик не происходит», - заявил он в комментарии RT.
Экономист назвал рост евро до 91 рубля «размашистым колебанием вокруг центрального курса», которое продлится «два-три дня, не более того».
По мнению старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, рубль возвращается туда, где ему место - в диапазон 76-77 рублей за доллар и коридор 89–92 рубля за евро.
«Слабость рубля — это его нормальное состояние, чудес тут пока ждать не стоит. Никакой трагедии нет, со слабым рублем экономика выйдет быстрее из рецессии. Высокая волатильность пройдет. Хорошая конъюнктура рынка и отсутствие стрессов в политике позволят рублю значительно укрепиться», - сказала Бодрова РИА ФАН.
Как сообщал «Рамблер», в среду курс евро в ходе торгов на Московской бирже бирже превысил 91 рубль. Последний раз европейская валюта торговалась на этом уровне 25 февраля. Курс доллара поднялся выше 76 рублей.
Рынки,Михаил Беляев,Анна Бодрова,Московская биржа,РИА ФАН,
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