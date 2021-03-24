Биржи США закрылись снижением второй день подряд

Биржи США в среду снизились второй день подряд, причем высокотехнологичный индекс NASDAQ упал на 2%, свидетельствуют данные торгов.

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Если промышленный индекс DJIA снизился чисто номинально на 0,01%, до 32420,91 пункта, то индекс общего рынка S&P 500 упал на 0,55%, до 3889,19 пункта, а NASDAQ рухнул на 2,01%, до 12961,89 пункта.