Фондовые биржи Азии выросли вслед за рынками США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу значительно растут вслед за подъемом на американских рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.32 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,37% — до 3409,77 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,94%, до 2208,34 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,98%, до 27173,25 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,9%, до 3035,29 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,58%, до 29183 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,53%, до 6826,3 пункта.

Рынки Азии повторяют положительную динамику рынков США, которые по итогам торгов четверга выросли в пределах 0,6%. Поддержку индексам оказали сильные данные по рынку труда.

Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю упало на 97 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 684 тысяч. Показатель опустился ниже отметки в 700 тысяч заявок впервые с середины марта 2020 года.

В то же время стратег-аналитик Verdence Capital Advisors Меган Хорнман (Megan Horneman) отмечает, что рынки по-прежнему ориентируются на динамику потребительских цен в мире и их влияние на базовые ставки. В последнее время инвесторов беспокоило ускорение инфляции, которое впоследствии может привести к ужесточению денежно-кредитной политики мировых центробанков.