Эксперты предсказали нефть за $80 летом

Именно на опасениях развития третьей волны пандемии котировки нефти упали более чем на 10% за последнюю неделю, считают в "БКС Мир инвестиций". При этом только с начала года котировки прибавили 35%. "Мы не видим перегретости спекулятивных позиций во фьючерсах, и альтернативные источники данных, как спутники и платежи на заправках, показывают возвращение запасов в мире и спроса на бензин в США к уровню до пандемии. В прошлый понедельник главы американских авиакомпаний на конференции также высказывали позитивный взгляд на текущую динамику восстановления спроса", - добавляет Громадин.