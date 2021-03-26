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Европейские биржи выросли на общерыночном оптимизме

Прайм
2 часа назад
Основные фондовые биржи Европы в пятницу поднялись в пределах 1%, следуя позитивной динамике в Азии и США и благодаря росту нефтяных цен, свидетельствуют данные торгов.
Европейские биржи выросли на общерыночном оптимизме
Фото: ПраймПрайм
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,99%, до 6740,59 пункта, французский CAC 40 — на 0,61%, до 5988,81 пункта, а немецкий DAX поднялся на 0,87%, до 14748,94 пункта.
В пятницу основные мировые фондовые индексы демонстрируют рост. Основные азиатские индексы выросли в пределах 2,2%, в США — также сейчас в основном поднимаются. Это во многом вызвано последней вышедшей макростатистикой и оптимизмом по поводу восстановления мировой экономики.
Ралли нефтяных котировок также способствовало росту индексов. Мировые цены на нефть в пятницу вечером увеличиваются более чем на 4%, в результате чего акции энергетических компаний выросли в цене. В частности, акции британской BP подорожали на 3%, итальянской Eni — на 1,2%, французской Total — на 1,1%.
Инвесторы теперь готовятся к тому, что следующая неделя будет сокращенной: 2 апреля основные европейские биржи, в том числе в Великобритании, Франции и Германии, будут закрыты в связи со Страстной пятницей. Этот день будет выходным также в США и некоторых странах АТР.
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