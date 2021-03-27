Финансист назвал самые надежные для вложения активы

Самое простое вложение для любого человека – это покупка иностранной валюты. Учитывая, что у нас в стране в обиходе только одна валюта, то покупку иностранных денежных единиц можно сравнить с инвестицией. К примеру, за последние 25 лет доллар подорожал к рублю в 15 раз, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

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"Целесообразным представляется держать накопления как минимум в трех валютах – рублях, долларах и евро с большей долей российской валюты. Остальные виды вложений зависят от доступной степени риска инвестора", — отметил эксперт.

Вклады в банках на данном временном этапе не покрывают даже инфляции, хотя такие продукты в банках с государственным участием – это фактически самая надежная история. К сожалению, за надежность и отсутствие риска приходится платить доходностью, считает он.

"Также могут быть интересны на долгосрочном периоде вложения в покупку драгоценных металлов. Если в 2006 году золото стоило порядка 600 долларов за тройскую унцию, то в 2018 – уже 1200, а сейчас – чуть меньше 1800", — сказал Кричевский.

Покупка облигаций федерального займа – самое простое и надежное решение для консервативных инвесторов на фондовом рынке. Бумаги обеспечены госгарантиями, а для того, чтобы по ним остановились выплаты, государство должно пережить дефолт, что даже несмотря на текущую геополитическую ситуацию невозможно. Но доходность по ним также невысокая – сейчас порядка 7% годовых, обратил внимание эксперт.

"Наиболее интересным для консервативных инвесторов видится вложение средств в долг крупных российских компаний, в том числе с госучастием. Цены на эти долги выше номинала примерно на 6-7%, но доходность по ним доходит до 10% годовых", — подсчитал он.

По мнению Кричевского, также в текущий момент интересны облигации застройщиков, но здесь нужно внимательно изучать портфолио проектов компаний, потому что в процессе банкротства держатели облигаций – одни из последних на получение компенсаций.

Неплохой актив для инвестиций – это коммерческая недвижимость, приобретаемая для сдачи в аренду. Доход по ней может достигать 15% годовых до вычета налогов. Основной риск – это простой на время поиска арендатора. Покупка квартир под сдачу – на данный момент инвестиция со знаком "минус", которая по подсчетам хуже тех же вкладов, подчеркнул эксперт