Фондовые индексы АТР выросли

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно поднимаются, надежды на восстановление экономики и продолжение вакцинации поддерживают рисковые настроения на рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,79% — до 3445,4 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,71%, до 2230,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,2%, до 28391,88 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,21%, до 3047,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,13%, до 29507 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — опускался на 0,18%, до 6811,8 пункта.

Мировой экономический рост, превосходящий тренды, должен сохраниться и в 2022 году, а оптимизму будут способствовать вакцинация и меры стимулирования, считает аналитик JP Morgan Asset Management Джон Билтон (John Bilton) которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Такие регионы, как Европа, где наблюдается пессимизм из-за задержек вакцины, должны ускориться позднее в текущем году", — уточнил эксперт.

Инвесторы надеются, что вакцинация позволит ограничить возможность дополнительных карантинных мер и будет способствовать восстановлению мировой экономики, пострадавшей в прошлом году из-за жесткого локдауна. Тогда карантин значительно повлиял на торговлю, перевозки, производство и спрос.