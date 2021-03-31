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​Фондовые торги в РФ открылись небольшим ростом индексов

Банки.руиещё 2
1 час назад
Российские фондовые индексы в среду начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
​Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,01% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 525,56 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,35% и равнялся 1 465,46 пункта.
Сегодня ситуация на мировых фондовых рынках нейтральная: около нуля торгуются американские фьючерсы, немного подрастает стоимость нефти и промышленных металлов, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. В то же время продолжается снижение стоимости золота, добавляет он.
«Котировки ушли в район сильной поддержки 1 680 долларов за тройскую унцию и пытаются ее пробить. Спекулянтам можно рискнуть и взять золото на вероятный отскок с выставлением коротких стопов. Но в целом среднесрочный тренд по золоту остается нисходящим и признаков его разворота не видно. Соответственно, под давлением пока находятся акции золотодобытчиков», — комментирует эксперт.
Индекс Мосбиржи пока остается выше отметки 3 500 пунктов, что оставляет надежду на поход в район исторических максимумов. Но для этого нужен позитивный внешний фон, которого пока не наблюдается, замечает аналитик.
«По-прежнему лучше рынка смотрятся акции сталеваров, и их не только следует держать в портфелях, но и докупать на просадках», — советует Антонов.
Рынки,Алексей Антонов,Московская биржа,
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