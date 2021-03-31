​Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов

«Котировки ушли в район сильной поддержки 1 680 долларов за тройскую унцию и пытаются ее пробить. Спекулянтам можно рискнуть и взять золото на вероятный отскок с выставлением коротких стопов. Но в целом среднесрочный тренд по золоту остается нисходящим и признаков его разворота не видно. Соответственно, под давлением пока находятся акции золотодобытчиков», — комментирует эксперт.
«По-прежнему лучше рынка смотрятся акции сталеваров, и их не только следует держать в портфелях, но и докупать на просадках», — советует Антонов.