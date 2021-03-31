​Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,01% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 525,56 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,35% и равнялся 1 465,46 пункта.

Индекс Мосбиржи пока остается выше отметки 3 500 пунктов, что оставляет надежду на поход в район исторических максимумов. Но для этого нужен позитивный внешний фон, которого пока не наблюдается, замечает аналитик.