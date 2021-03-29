В Минэнерго объяснили подорожание бензина при дешевеющей нефти

Минэнерго России объяснили, почему бензин дорожает при дешевеющей нефти.

«Первый фактор: бензин в России продается в рублях. При этом обычно было так, что подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот», - сказал Сорокин.

По его словам, на этот раз, когда нефть дорожала, рубль не укрепился, и нефть стоила в районе 5 тысяч рублей за бочку вместо привычных 3-3,5 тысяч рублей.

Сорокин отметил, что бензин подорожал чуть более чем на 2% с начала года – рост цен сопоставим с инфляцией. Это – результат действия демпферного механизма, который сдерживает оптовые цены на бензин в случае резкого колебания на рынках.

В качестве третьего фактора замминистра назвал нежелание бизнеса снижать розничные цены.

«К сожалению, это свойственно коммерческому сектору. Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел», - заявил Павел Сорокин.