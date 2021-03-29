В Минэнерго объяснили подорожание бензина при дешевеющей нефти

«Первый фактор: бензин в России продается в рублях. При этом обычно было так, что подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот», - сказал Сорокин.
По его словам, на этот раз, когда нефть дорожала, рубль не укрепился, и нефть стоила в районе 5 тысяч рублей за бочку вместо привычных 3-3,5 тысяч рублей.
Сорокин отметил, что бензин подорожал чуть более чем на 2% с начала года – рост цен сопоставим с инфляцией. Это – результат действия демпферного механизма, который сдерживает оптовые цены на бензин в случае резкого колебания на рынках.
В качестве третьего фактора замминистра назвал нежелание бизнеса снижать розничные цены.
«К сожалению, это свойственно коммерческому сектору. Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел», - заявил Павел Сорокин.
Как сообщал «Рамблер», автомобильный бензин в Москве дорожает 15 недель подряд. Согласно данным Московской топливной ассоциации, в течение 15 последних недель бензин марки АИ-92 подорожал на 1,52 рубля, АИ-95 — на 1,58 рубля, АИ-98 — на 1,87 рубля.