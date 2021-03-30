Нефть Brent подешевела до $64,81 за баррель

Мировые цены на нефть во вторник утром показывают слабую отрицательную динамику, инвесторы продолжают оценивать перспективы спроса и предложения перед заседаниями ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.34 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,17%, до 64,81 доллара, майских — на 0,17%, до 64,87 доллара. Стоимость майских фьючерсов на WTI опускалась на 0,1%, до 61,5 доллара за баррель.