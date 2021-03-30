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В ОПЕК заявили о неопределенности на нефтяном рынке

Прайм
3 часа назад
ОПЕК+ нужно сохранять осторожный подход и быть внимательным к изменяющимся условиям на рынке нефти, неопределенность на нем все еще остается, заявил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо на открытии заседания техкомитета экспертов альянса во вторник.
В ОПЕК заявили о неопределенности на нефтяном рынке
Фото: ReutersReuters
"Говоря о рынке нефти, генеральный секретарь (ОПЕК — ред.) подчеркнул необходимость сохранять очень осторожный подход и внимательность к изменяющимся рыночным условиям", — приводит пресс-служба ОПЕК слова Баркиндо в релизе.
Глава организации отметил, что несмотря на позитивное развитие событий, которым запомнился прошлый месяц, "он также стал свидетельством того, что неопределенность и нестабильность, вызванные пандемией COVID-19, сохраняются".
Рынки,Мохаммед Баркиндо,ОПЕК,
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