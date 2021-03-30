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Золото дешевеет почти на 2% и торгуется ниже $1700

Прайм
2 часа назад
Стоимость золота во вторник падает почти на 2%, опускаясь ниже отметки в 1700 долларов за унцию впервые с 9 марта, свидетельствуют данные торгов.
Золото торгуется ниже $1700
Фото: ТАССТАСС
По состоянию на 17.29 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,66%, или на 28,45 доллара, до 1686,35 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 2,41% — до 24,175 доллара за унцию.
Давление на стоимость золота продолжает оказывать доходность гособлигаций, которая растет второй день подряд и составляет 1,75%. На этом фоне накануне цена на драгметалл упала более чем на 1%, а в ходе торгов вторника цена опустилась ниже 1700 долларов впервые с 9 марта.
Такая динамика снижает привлекательность золота, поддерживая курс доллара. Дорогой доллар делает золото менее доступным при его покупке в другой валюте.
"Высокая доходность сильно ударила по спросу на золото", — цитирует агентство Market Watch рыночного аналитика Oanda Софи Гриффитс (Sophie Griffiths).
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