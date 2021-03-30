Рубль вечером слабеет на внешнем негативе

Рубль снижается к доллару и меньше – к евро на фоне преобладания внешнего негатива.

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Понижение некоторых "развивающихся валют" против доллара и рынка нефти оказывает давление на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.40 мск повышался на 34 копейки до 76,02 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 89,13 рубля, следует из данных Московской биржи . Евро на форексе слабеет на 0,3% до 1,1729 доллара.

РУБЛЬ ПОД ВНЕШНИМ ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта во вторник торгуется преимущественно в минусе к основным резервным валютам под давлением внешнего негатива. Основным негативным фактором выступает снижение рынка нефти. Стоимость барреля сорта Brent теряет сейчас около 0,6%, до 64,5 доллара за баррель сорта Brent.

Трейдеры продолжают анализировать новости от ОПЕК+ по поводу сделки о добыче. В частности, генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо на открытии заседания техкомитета экспертов альянса во вторник заявил, что нужно сохранять осторожный подход и быть внимательным к изменяющимся условиям на рынке нефти, неопределенность на нем все еще остается.

"Развивающиеся валюты" на форексе сегодня теряют позиции против доллара, евро также снижается, сигнализируя о слабом аппетите к риску. Это поддерживает давление на курс рубля. Инвесторы обращают внимание на макроэкономические данные. Так, индекс доверия потребителей в США в марте вырос до 109,7 пункта с пересмотренного показателя февраля в 90,4 пункта. Показатель достиг максимального за год значения.

Фондовые индексы США также падают, отыгрывая рост доходности американских гособлигаций. Показатель для десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) после временной стабилизации растет второй день подряд и составляет 1,749% годовых. Выше отметки 1,7% показатель был в середине марта, а до этого — только в январе 2020 года.

В итоге, доллар и евро повышаются к рублю на 0,1-0,45%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 4,85 тысячи за баррель сорта Brent – близко к максимуму за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Курс доллара колеблется вблизи отметки 76 рублей, давление на российскую валюту формирует ряд факторов – усиление доллара США к другим валютам, отрицательная динамика на рынке рублевого долга, а также ценовая неуверенность нефти, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Геополитический фактор также сохраняет сдерживающее влияние в отношении спроса на рублевые активы. По нашим оценкам, в среду доллар может формироваться в пределах 75,5-76,5 рубля", — добавил он.