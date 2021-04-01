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Рубль в начале дня слабо снижается к доллару и евро

Праймиещё 6
1 час назад
Рубль в начале торгов четверга незначительно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара вырос до 75,79 рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.19 мск четверга рос на 10 копеек — до 75,79 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 88,83 рубля.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,33% — до 62,98 доллара за баррель.
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