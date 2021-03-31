Эксперты предрекли "схватку" РФ и саудитов на саммите по нефти

Эксперты прогнозируют «схватку» между Россией и Саудовской Аравией на предстоящем саммите ОПЕК+.

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Саммит состоится 1 апреля. Эр-Рияд настаивает на сокращении добычи из-за возможного падения спроса на нефть на фоне третьей волны коронавируса. Москва же, напротив, выступает за наращивание мощностей.

«Третья волна коронавируса ожидаемо сократит спрос на нефть, что требует от ОПЕК+ очень взвешенных решений», - предупредил руководитель аналитического департамента AMarkets в комментарии «Московскому комсомольцу».

По его словам, в качестве основного варианта решения министров ОПЕК+ рассматривается возможность сохранения текущих квот. В этом случае котировки сохранятся на уровне 64-67 долларов за баррель.

«Если картель решит увеличить добычу, то цены могут снизиться до $60 за баррель, а российская валюта будет торговаться выше 80 рублей за доллар и постепенно продвигаться к отметке в 95-100 рублей за евро», - сказал Деев, назвав такой сценарий маловероятным.

Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев согласился, что ОПЕК+ вряд ли решит увеличить добычу.

Главной интригой встречи он считает вопрос о дополнительных баррелях нефти, которые разрешено добывать России.

«Скорее всего, Саудовская Аравия не захочет продолжать в одностороннем порядке убирать с экспортного рынка 1 млн баррелей в день и попытается перераспределить эту нагрузку на остальных участников сделки», - заявил Пушкарев.

Главный вопрос на предстоящем саммите будет заключаться в достижении компромисса, считает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.