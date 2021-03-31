Доллару предрекли падение к рублю в апреле

Аналитики ожидают снижение курсов доллара и евро к рублю в апреле, сообщает «Прайм».

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В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, курс доллара упадет на 1,2 рубля от биржевых уровней вечера 31 марта, до 74,3 рубля, евро останется около 88,6 рубля.

По мнению Андрея Кочеткова из компании «Открытие брокер», привлекательность российской валюты растет на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ и роста доходности на рынке ОФЗ.

При этом сдерживающими факторами остаются санкционные риски. Кочетков отмечает, что на рынке появились признаки стабилизации санкционного давления. Если цены на нефть будут расти, а деловая активность в мире восстанавливаться, у рубля есть все шансы начать укрепление.

По мнению аналитиков, в отсутствии ужесточения санкционной риторики и при спокойном новостном фоне курс доллара в апреле будет колебаться в пределах 73-75 рублей.

Ранее, как писал «Рамблер», финансовый аналитик Андрей Кузнецов заявил, что в середине апреля доллар будет стоить 75–76 рублей, а к концу месяца обвалится до 70-71 рубля.