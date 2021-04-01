Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Минсельхоз оценил ситуацию с сахаром в России

Газета.Ruиещё 11
38 минут назад
Минсельхоз России считает текущую ситуацию на рынке сахара стабильной, возникновения дефицита этой продукции не ожидается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Минсельхоз опроверг возможный дефицит сахара
Фото: ТАССТАСС
Отмечается, что участники соглашений о стабилизации цен на сахар, которые занимают порядка 100% российского рынка, реализовывают свои обязательства и отгружают продукцию в полном объеме.
По данным министерства, все сахарные заводы, участвовавшие в соглашении, готовы заключить контракты для прямых поставок в торговые сети, что позволит им получить субсидию и дополнительно снизит издержки.
1 апреля газета «Известия» сообщила, что торговые сети уже более недели не могут закупить сахар у производителей по фиксированной цене. По данным издания, такая ситуация возникла после того, как российские власти 22 марта заявили, что они готовы выделять субсидии изготовителям сахара на компенсацию их затрат с 1 апреля. Таким образом, заводы смогут получить от государства 5 рублей за каждый проданный торговым сетям 1 кг. То есть по 36 рублей за 1 кг, говорится в материале.
Рынки,Минсельхоз,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители