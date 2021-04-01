Минсельхоз опроверг возможный дефицит сахара

По данным министерства, все сахарные заводы, участвовавшие в соглашении, готовы заключить контракты для прямых поставок в торговые сети, что позволит им получить субсидию и дополнительно снизит издержки.

1 апреля газета «Известия» сообщила, что торговые сети уже более недели не могут закупить сахар у производителей по фиксированной цене. По данным издания, такая ситуация возникла после того, как российские власти 22 марта заявили, что они готовы выделять субсидии изготовителям сахара на компенсацию их затрат с 1 апреля. Таким образом, заводы смогут получить от государства 5 рублей за каждый проданный торговым сетям 1 кг. То есть по 36 рублей за 1 кг, говорится в материале.