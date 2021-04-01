Минсельхоз опроверг возможный дефицит сахара

Минсельхоз России
считает текущую ситуацию на рынке сахара стабильной, возникновения дефицита этой продукции не ожидается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что участники соглашений о стабилизации цен на сахар, которые занимают порядка 100% российского рынка, реализовывают свои обязательства и отгружают продукцию в полном объеме.
По данным министерства, все сахарные заводы, участвовавшие в соглашении, готовы заключить контракты для прямых поставок в торговые сети, что позволит им получить субсидию и дополнительно снизит издержки.
1 апреля газета «Известия» сообщила, что торговые сети уже более недели не могут закупить сахар у производителей по фиксированной цене. По данным издания, такая ситуация возникла после того, как российские власти 22 марта заявили, что они готовы выделять субсидии изготовителям сахара на компенсацию их затрат с 1 апреля. Таким образом, заводы смогут получить от государства 5 рублей за каждый проданный торговым сетям 1 кг. То есть по 36 рублей за 1 кг, говорится в материале.