Цены на нефть выросли из-за неожиданного решения ОПЕК

По состоянию на 11:00 утренних торгов 2 апреля на Московской бирже стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent незначительно повышается – на 0,2% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии, до отметки 64,75 доллара за баррель.

В ходе торгов 1 апреля цены на черное золото выросли на 2,59% – с уровня 62,99 до отметки 64,62 доллара за баррель. ОПЕК в очередной раз удивила участников рынка. По итогам заседания было принято решение нарастить добычу нефти, что пошло вразрез с ожиданиями инвесторов, прогнозировавших сохранение ограничительных квот.

Планируется увеличить добычу в мае и июне на 350 тысяч баррелей в сутки, в июле – на 450 тысяч. Дополнительно Саудовская Аравия вернет в течение трех месяцев на рынок нефти 1 млн баррелей, который она добровольно сократила. В итоге к началу третьего квартала рост добычи картеля составит 2,15 млн баррелей в сутки.

Российский вице-премьер Александр Новак объяснил решение тем, что в мире наблюдается дефицит черного золота объемом 2 млн баррелей в сутки. Излишек запасов сырья, который накопился из-за кризиса, ОПЕК планирует полностью ликвидировать до августа 2021 года.

Позитивную реакцию сырьевого рынка можно объяснить тем, что инвесторы восприняли действия картеля как сигнал к улучшению ситуации с мировым спросом на топливо. Еще одной причиной стало приближение летнего периода, в течение которого потребление бензина традиционно увеличивается из-за повышения автомобильного траффика, и странам-экспортерам требуются дополнительные объемы сырья для внутреннего рынка.

Также Саудовская Аравия обеспокоена ситуацией с наращиванием добычи в Иране, который не подпадает под квоты картеля и может воспользоваться ситуацией с дефицитом нефти и захватить часть рынков сбыта.

Поддержку сырьевому рынку оказали хорошие статистические данные из Еврозоны, где, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, индекс деловой активности в производственном секторе вырос – с уровня 57,9 пункта до отметки 62,5.

До тех пор пока не закончатся локдауны в европейских странах и активное авиасообщение между ними не возобновится, котировки черного золота будут находиться в диапазоне, ограниченном уровнями 60–65 долларов за баррель, отмечают эксперты отдела экономического анализа ФБА «Экономика сегодня»*.