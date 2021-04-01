Саудовский принц: политика ОПЕК+ оправдала себя

Осторожная политика стран ОПЕК+ на рынке нефти в последние месяцы оказалась правильной, союзникам следует сохранить такой гибкий подход и в своих будущих действиях. Об этом сказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в своей вступительной речи к министерскому заседанию стран ОПЕК+ в четверг, на котором они должны определить уровни добычи нефти с мая 2021 года.

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По его словам, действия ОПЕК+ были оправданны, так как "рынок нефти еще далек от восстановления".

"В прошлом месяце я призвал вас к осторожному и сдержанному подходу [к действиям на рынке нефти]. К сожалению, мы оказались правы, судя по тому как развивались события", - сказал он.