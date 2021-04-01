Курс евро поднялся выше 90 рублей

Последний раз евро преодолевал эту отметку 25 марта.
Европейская валюта, накануне падавшая до 88,2 рубля, начала сессию на отметке 88,78, а к 19.40 мск подорожала до 90,005 рубля, оформив максимум почти за неделю. В 19.49 евро торгуется на уровне 89,98 рубля.
Курс доллара растет на 68 копеек, до 76,37 рубля.
Снижение российской валюты происходит на фоне дорожающей нефти и ряда валют развивающихся стран. По мнению аналитиков, на рубль давит санкционная неопределенность.
Как сообщал «Рамблер», аналитики ожидают снижение курсов доллара и евро к рублю в апреле. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий финансистов, курс доллара упадет на 1,2 рубля от биржевых уровней вечера 31 марта, до 74,3 рубля, евро останется около 88,6 рубля.