Курс евро поднялся выше 90 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 90 рублей.

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Последний раз евро преодолевал эту отметку 25 марта.

Европейская валюта, накануне падавшая до 88,2 рубля, начала сессию на отметке 88,78, а к 19.40 мск подорожала до 90,005 рубля, оформив максимум почти за неделю. В 19.49 евро торгуется на уровне 89,98 рубля.

Курс доллара растет на 68 копеек, до 76,37 рубля.

Снижение российской валюты происходит на фоне дорожающей нефти и ряда валют развивающихся стран. По мнению аналитиков, на рубль давит санкционная неопределенность.