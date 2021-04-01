Нефть подорожала на 2% после решения ОПЕК+

Первоначально нефтяные котировки отреагировали на новость снижением, но потом перешли к росту, восприняв ее, как признак восстановления рынка. По словам вице-премьера Александра Новака, настроение у участников сделки значительно лучше, чем на предыдущих встречах альянса, чему способствует рекордно высокий уровень исполнения условий сделки в феврале - 113%. Россия рассчитывает на то, что летом этого года будет сильный рост потребления топлива и нефтяной рынок окончательно восстановится, сказал Новак.