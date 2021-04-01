Американские биржи выросли

Промышленный индекс DJIA поднялся на 0,52% до 33153,21 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,18% до 4019,86 пункта, а лидером роста стал высокотехнологичный NASDAQ, который прибавил 1,76% до 13480,11 пункта.

Рынки не стали обращать внимания на статистику числа первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 марта, которое выросло на 61 тысячу — до 719 тысяч. Такой темп роста показателя стал сильнейшим с начала января, когда он подскочил на 123 тысячи. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя на 4 тысячи. Тем не менее 4-недельный усредненный показатель безработицы снизился, что позволило трейдерам предположить, что речь идет о временных колебаниях.