Криптовалюту захотели обложить налогом

По мнению авторов инициативы, криптовалюта часто используется в целях уклонения от уплаты налогов, для легализации средств, добытых преступным путём, и финансирования противоправной деятельности. Поэтому проектом закона предусматривается обязательное декларирование сведений об операциях в цифровой валюте, в том числе совершаемых через третьих лиц, если сумма поступлений или списаний за год превышает 600 тысяч рублей.

А тех, кто не уплатил или не полностью уплатил налоги, не включив в налоговую базу доходы от операций с использованием цифровой валюты, ждёт штраф в размере 40 процентов от суммы неуплаченного налога по этим операциям. За опоздание с отчётом об операциях с цифровой валютой, штраф для её владельца составит десять процентов от поступления незадекларированной суммы.