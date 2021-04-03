Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Криптовалюту хотят обложить налогом

Парламентская газета
2 часа назад
Цифровую валюту предлагают признать имуществом и обязать граждан и организации декларировать полученные таким способом доходы. Проект закона ( 1065710-7) о налогообложении цифровой валюты, внесённый правительством, Госдума планирует рассмотреть во втором чтении в весеннюю сессию.
Криптовалюту захотели обложить налогом
Фото:  FREEGREATPICTURE.COM FREEGREATPICTURE.COM
По мнению авторов инициативы, криптовалюта часто используется в целях уклонения от уплаты налогов, для легализации средств, добытых преступным путём, и финансирования противоправной деятельности. Поэтому проектом закона предусматривается обязательное декларирование сведений об операциях в цифровой валюте, в том числе совершаемых через третьих лиц, если сумма поступлений или списаний за год превышает 600 тысяч рублей.
Отправить в налоговые органы сведения надо будет в течение 30 дней после окончания отчётного года. Сделать это можно через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Нарушителей, не предоставивших декларацию, оштрафуют на 50 тысяч рублей.
А тех, кто не уплатил или не полностью уплатил налоги, не включив в налоговую базу доходы от операций с использованием цифровой валюты, ждёт штраф в размере 40 процентов от суммы неуплаченного налога по этим операциям. За опоздание с отчётом об операциях с цифровой валютой, штраф для её владельца составит десять процентов от поступления незадекларированной суммы.
Рынки,Федеральная налоговая служба,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители